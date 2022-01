Fauci riceve laurea ad honorem | I miei genitori sarebbero fieri di me | Italia loro Paese d' origine

Advertising

At_ollo : Dunque l'amico Tony (Fauci) del Prof.Silvestri riceve la laura honoris causa dalla Univ. La Sapienza. Bene bene. Sp… - FIRSTonlineTwit : Fauci riceve il Dottorato dalla Sapienza - MarySpes : RT @ChanceGardiner: Eric Topol che ha ricevuto 278 milioni di finanziamenti pubblici dal NIH di Collins e Fauci per 96 progetti, mentre il… - Meira85253235 : Fauci dice che riceve minacce di morte e fa la vittima. Dice che Rand Paul è responsabile delle minacce di morte co… - BuIISitting : RT @ChanceGardiner: Eric Topol che ha ricevuto 278 milioni di finanziamenti pubblici dal NIH di Collins e Fauci per 96 progetti, mentre il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci riceve

FIRSTonline

Roma, 13 gennaio 2022 Anthony, il virologo della Casa Bianca, ha ricevuto la laurea ad honoris causa dall'Università La Sapienza di Roma. Il medico, in collegamento dagli Stati Uniti, ha commentato: "Se fossero vivi i miei ...Un gesto incauto: l'orso la butta a terra e le morde il volto e la testa, lei vede lebuie e ...attenzioni,cure,visite dei parenti dalla Francia, degli amici Eveni che la ...(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2022 Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca, ha ricevuto la laurea ad honoris causa dall'Università La Sapienza di Roma. Il medico, in collegamento dagli ...Preoccupa la situazione a Trento, in Puglia si va verso la zona gialla visti i numeri in ospedale. Nel Grossetano un parroco di 95 anni testimonial Pro Vax ...