Enel alla Lega: "A noi nessun extra profitto. Nucleare? Non ha senso" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci sono due risposte che l’amministratore deLegato di Enel, Francesco Starace, consegna in un’intervista alla Repubblica e incrociano tematiche sollevate dalla Lega di Matteo Salvini. In primo luogo, l’ipotesi avanzata dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di un contributo alla fiscalità generale da parte degli operatori che hanno ottenuto extra-profitti dai rincari del prezzo dell’energia per finanziare interventi a favore delle categorie più svantaggiate. Starace replica: ” “Noi non abbiamo fatto extraprofitti. Noi produciamo il 18% dell’energia prodotta in Italia e la vendiamo direttamente ai nostri clienti, al mercato libero a prezzi fissati due o tre anni prima, come facciamo d’altronde in Spagna e in tutto il resto dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci sono due risposte che l’amministratore deto di, Francesco Starace, consegna in un’intervistaRepubblica e incrociano tematiche sollevate ddi Matteo Salvini. In primo luogo, l’ipotesi avanzata dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di un contributofiscalità generale da parte degli operatori che hanno ottenuto-profitti dai rincari del prezzo dell’energia per finanziare interventi a favore delle categorie più svantaggiate. Starace replica: ” “Noi non abbiamo fattoprofitti. Noi produciamo il 18% dell’energia prodotta in Italia e la vendiamo direttamente ai nostri clienti, al mercato libero a prezzi fissati due o tre anni prima, come facciamo d’altronde in Spagna e in tutto il resto dei ...

Advertising

HuffPostItalia : Enel alla Lega: 'A noi nessun extra profitto. Nucleare? Non ha senso' - Fla_69M : @Eposs1 @brandobenifei No, intendeva quelle società tipo Enel, Erg, Eni ad esempio che hanno ottenuto grandi profit… - dariosci1 : RT @SimoNetOnTheNet: Mi è appena arrivata la #bolletta #Enel. Mi viene da piangere. Sarà così tutto l'anno? Ma come pensa che faranno gli… - SimoNetOnTheNet : Mi è appena arrivata la #bolletta #Enel. Mi viene da piangere. Sarà così tutto l'anno? Ma come pensa che faranno g… - brainatworkita : Enel X è alla ricerca di un Junior Quality Management and Commercial Support per l’unità Commercial Support and Cro… -