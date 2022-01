Crowdfunding immobiliare | ecco come funziona e i numeri del fenomeno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Investire negli immobili, senza i soldi necessari per comprare una casa? È possibile, già da qualche anno. E ormai anche sul mercato italiano si raccolgono milioni di euro, con questa modalità, grazie al. Un articolo sul Magazine di.it spiega nel dettaglio che cos’è e. Se ilgenerico è la raccolta diffusa di capitali per sostenere imprese di ogni tipo, specialmente startup, ilin versioneè un sistema a cui ricorrono gli sviluppatori di un progettoalternativa al credito bancario. In particolare, chiedono denaro a piccoli risparmiatori per coprire una quota dei costi, variabile dal 10% al 30%....

Advertising

ShopSharing : Crowdfunding immobiliare in Italia. Intervista a Fabio Allegreni - zazoomblog : Lending crowdfunding immobiliare: diventa semplice investire - #Lending #crowdfunding #immobiliare: - GIM_Legal : Osservatorio Crowdfunding Buzz: nel 2021 le piattaforme di lending ed equity #Crowdfunding #RealEstate hanno racco… -

Ultime Notizie dalla rete : Crowdfunding immobiliare

Immobiliare.it News

... e si sta diffondendo sempre più, il, di cosa si tratta? Questa formula, il cui nome unisce la ricerca di fondi al concetto partecipativo (crowd in inglese letteralmente ......Technology e successivamente di processi industriali per l'edilizia e lo sviluppo. Nel ... Mi parlate della campagna diche avete avviato? Come procede? Gabriele: Devo dire molto ...Si è conclusa in meno di un mese la raccolta fondi online per la ristrutturazione di un edificio storico a Caprarica di Lecce, promossa da ITS Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding imm ...Si è conclusa in meno di un mese la raccolta fondi online per la ristrutturazione di un edificio storico a Caprarica di Lecce, promossa da ITS Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding imm ...