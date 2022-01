Covid: Calenda, 'su obbligo vaccini Draghi non ha fatto bene' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "L'obbligo vaccinale andava esteso e fatto partire immediatamente, non possiamo rifermare il Paese perchè c'è un numero di persone che non vaccinandosi determinano effetti sulla tenuta economica, sociale e medica del Paese. Io sono per l'obbligo vaccinale esteso". Lo ha detto Carlo Calenda a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno. Draghi "non ha fatto bene. Io sono un estimatore di Draghi ante litteram. Tuttavia la sua forza è stata fino adesso di infischiarsene, di dire che se una cosa è importante per il Paese la faccio. Non deve smettere, è la sua forza -ha spiegato il leader di Azione-. Ha fatto una cosa che non avrei fatto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "L'vaccinale andava esteso epartire immediatamente, non possiamo rifermare il Paese perchè c'è un numero di persone che non vaccinandosi determinano effetti sulla tenuta economica, sociale e medica del Paese. Io sono per l'vaccinale esteso". Lo ha detto Carloa 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno."non ha. Io sono un estimatore diante litteram. Tuttavia la sua forza è stata fino adesso di infischiarsene, di dire che se una cosa è importante per il Paese la faccio. Non deve smettere, è la sua forza -ha spiegato il leader di Azione-. Hauna cosa che non avrei".

