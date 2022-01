Contagi in lieve calo (184.615), ma con le vittime di oggi (316) si superano le 140mila vittime (Di giovedì 13 gennaio 2022) La curva epidemica sembra rallentare anche oggi: i Contagi nelle ultime 24 ore sono stati 184.615 (contro i 196.224 di ieri e soprattutto i 219.441 di giovedì scorso). E' il primo calo settimanale da ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) La curva epidemica sembra rallentare anche: inelle ultime 24 ore sono stati 184.615 (contro i 196.224 di ieri e soprattutto i 219.441 di giovedì scorso). E' il primosettimanale da ...

Advertising

agenziedistampa : @GiovaQuez Ancora decessi da delta (quanti realmente malati di ards non si sa, almeno un 30% in meno). Primo giorno… - globalistIT : - infoitsalute : Variante Omicron, l'Ema ammette: «Vaccini meno efficaci su contagi e malattia lieve» - AnselmiRossy : @GianniRosa62 @Uther_Raffaele Ma non penserà mica che attività commerciali chiudono per il green pass? La grande ma… - AlanElettronico : RT @ideascuola: LE VACANZE FRENANO I CONTAGI TRA I PIU' PICCOLI ISS 5 GENNAIO 'IN LIEVE FRENATA LE DIAGNOSI DI COVID-19 NELLA POPOLAZIONE… -