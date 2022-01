Cieli azzurri e gelate notturne

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Continuano a imperversaresopra Bergamo e la provincia: Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo entra nel dettaglio e illustra l’evoluzione. ANALISI GENERALE Un vasto promontorio anticiclonico centrato sull’Europa centro-occidentale garantirà sulla nostra regione tempo soleggiato e condiffuse nella notte. Giovedì 13 gennaio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata tempo soleggiato su tutti i settori. Nel primo mattino possibilità di qualche banco di nebbia nelle aree di pianura a ridosso del fiume Po. Temperature: Minime comprese tra -5 e 0°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 6 e 9°C. Venerdì 14 gennaio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata tempo soleggiato su tutti i settori. Temperature: Minime comprese tra -3 e 0°C con valori maggiori nelle aree densamente ...

Advertising

danielgr31 : RT @SalaLettura: Attraverso le nuvole cupe è diventato giallo, E ti sei seduto triste - Ma ora... guarda fuori dalla finestra: Sotto cieli… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: Attraverso le nuvole cupe è diventato giallo, E ti sei seduto triste - Ma ora... guarda fuori dalla finestra: Sotto cieli… - AnnaMar90949897 : RT @SalaLettura: Attraverso le nuvole cupe è diventato giallo, E ti sei seduto triste - Ma ora... guarda fuori dalla finestra: Sotto cieli… - ClaudioKlarke : RT @SalaLettura: Attraverso le nuvole cupe è diventato giallo, E ti sei seduto triste - Ma ora... guarda fuori dalla finestra: Sotto cieli… - GerberArancio : RT @SalaLettura: Attraverso le nuvole cupe è diventato giallo, E ti sei seduto triste - Ma ora... guarda fuori dalla finestra: Sotto cieli… -

Ultime Notizie dalla rete : Cieli azzurri

Montenapo Daily

Per chi è nato e cresciuto al Sud, o ci ha anche solo vissuto qualche anno, trae limpidissimi, colori accesi e zero umidità, la Pianura padana è un nonsense. Un mistero della creazione. Troppo piatta, troppo monotona, troppo afosa. Al punto che, sosteneva qualcuno ...di Fabio Belli) Napoli si qualifica se.../ Europa League, risultati utili:ai play off ... Sono infatti altiper il Liverpool: i Reds, che hanno da recuperare l'ultima sfida contro il ..."La luce non si può riprodurre, ma solo rappresentare con qualcos'altro, il colore." Una sentenza. Di più, un'assioma quello a Paul Cézanne ...Ita Airways omaggia Paolo Rossi al suo primo volo con l'Airbus 320 da Fiumicino a Linate: il nome di Pablito è inciso sulla livrea azzurra.