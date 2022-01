Australian Open 2022 | il sorteggio è stato posticipato Si attende una decisione su Novak Djokovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una situazione davvero surreale. Alle 05.00 del mattino italiano era in programma ildei due tabelloni principali, maschile e femminile, dell’edizionedegli. Si sperava che questo appuntamento coincidesse anche con una presa di posizione chiara sul caso di, relativo all’arcinota vicenda della cancellazione del visto e della revoca dello stesso. Ebbene, come riportato dalla testata The Age, ilprevisto alle ore 15.00 locali èalle 16.15 per l’evoluzione della questione legata a, nei fatti testa di serie n.1 del torneo e campione in carica. Tennis,ammette: “L’intervista a L’Equipe una ...

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Eurosport_IT : ?? La positività di #Djokovic al Covid risale al 16 dicembre 2021 alle ore 20:19. ?? Le sue attività pubbliche nei… - zazoomblog : Qualificazioni Australian Open 2022 Salvatore Caruso accede al turno decisivo. Moroni si ferma - #Qualificazioni… - OA_Sport : #AusOpen Una situazione surreale: il sorteggio dei tabelloni è stato annullato. Si attende una decisione sul caso D… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Nella finale che metterà in palio il pass per il main draw il 29enne nativo di Avola se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel . Il nipponico (n.120 del mondo) ha battuto proprio Moroni e in ...Il secondo parziale inizia come il primo e anche in questo caso Trevisan riesce a cancellare le palle break dell'avversaria (stavolta tre). È probabilmente il colpo del ko per Fourlis: da qui in poi l'...Una situazione davvero surreale. Alle 05.00 del mattino italiano era in programma il sorteggio dei due tabelloni principali, maschile e femminile, dell'edizione 2022 degli Australian Open. Si sperava ...Una situazione davvero surreale. Alle 05.00 del mattino italiano era in programma il sorteggio dei due tabelloni principali, maschile e femminile, dell'edizione 2022 degli Australian Open. Si sperava ...