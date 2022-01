Appello delle Regioni | non conteggiate gli asintomatici

Advertising

RegLiguria : ?? Data la grave carenza di #sangue e piastrine, legata al crollo delle donazioni frenate dalla pandemia, il Centro… - recoverweb : @EU_Commission rimanda al 21 gennaio la presentazione della #tassonomia delle #fonti di #energia. L’inserimento di… - zazoomblog : Impianti sportivi e piscine rischio chiusura per il caro bollette: appello a Draghi dagli assessori delle grandi ci… - rep_torino : 'Impianti sportivi e piscine, rischio chiusura per il caro bollette': appello a Draghi dagli assessori delle grandi… - AldoSciara : @italy983 Questa è la sentenza di assoluzione in appello infatti. La sentenza 'di assoluzione' nel caso Ruby afferm… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello delle

IL GIORNO

Un incendio è scoppiato in una mansarda in via Corte d'in centro a Torino. Il rogo, che sarebbe stato provocato da un'esplosione, si è svillupato ...è in corso l'evacuazione precauzionale...Incendio a Torino a pochi passi dal Comune, fiamme in una mansarda in via Corte d': a causare l'incendio che si è sviluppato al terzo piano di una palazzina sarebbe stata un'...persone che ...S.Teresa di Riva – Senza nulla togliere né aggiungere, pubblichiamo l’accorato appello che Cettina Sciacca presidente dell’associazione culturale Sikilia ha rivolto agli amici, ai conoscenti, a chi am ...A fine 2021 un ipovedente ha avuto problemi ad accedere al Duomo di Torino perché accompagnato dal suo animale. Il presidente dell’Uici, Mario Barbuto nel giudicare “gravissimo” l’episodio che ignora ...