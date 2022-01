Ambiente, Carabinieri denunciano coppia e sequestrano ‘3 ruote’ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – I Carabinieri della stazione di Qualiano – nell’ambito dei controlli relativi agli illeciti ambientali – hanno denunciato in stato di libertà per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito un 42enne e una 45enne di origine romena. Sono entrambi residenti nella provincia di Caserta. I militari hanno controllato la coppia in trasferta che era a bordo di un “tre ruote”. Il veicolo aveva una targa fatta in casa ed i due stavano trasportando un carico di materiale ferroso e di rifiuti solidi urbani senza essere in possesso di formulario o altra documentazione idonea alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il mezzo è stato sequestrato ed affidato alla depositeria giudiziale L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Idella stazione di Qualiano – nell’ambito dei controlli relativi agli illeciti ambientali – hanno denunciato in stato di libertà per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito un 42enne e una 45enne di origine romena. Sono entrambi residenti nella provincia di Caserta. I militari hanno controllato lain trasferta che era a bordo di un “tre ruote”. Il veicolo aveva una targa fatta in casa ed i due stavano trasportando un carico di materiale ferroso e di rifiuti solidi urbani senza essere in possesso di formulario o altra documentazione idonea alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il mezzo è stato sequestrato ed affidato alla depositeria giudiziale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

_Carabinieri_ : Come ogni anno, l’amore per la natura entra negli ospedali pediatrici con i #Carabinieri. Per tramite dei responsab… - anteprima24 : ** #Ambiente, #Carabinieri denunciano #Coppia e sequestrano '3 ruote' ** - Eccalla : @notesuacq @anarcofilo @ricpuglisi E quindi uno sceglie o meno se andare in un ambiente chiuso con trenta persone s… - comunicalonews : ''Oggi è una splendida giornata per l’ambiente e per la legalità. La procura di Agrigento e i Carabinieri hanno ind… - quot_umbria : Tutela dell'ambiente: carabinieri denunciato una persona e sequestrano furgone e materiale ferroso -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Carabinieri Bocconi avvelenati anche a Refrontolo ... bensì di contattare immediatamente la polizia locale o i carabinieri. Il primo cittadino continua ...per combattere i ratti ci sono precise modalità che possono essere richieste all'Ufficio Ambiente al ...

Coronavirus, cinque positivi nel reparto di psichiatria del San Martino: sospesi i ricoveri esterni ... responsabile dell'ufficio ambiente nel comune di Alassio che in passato si è occupato anche di ...] Cronaca Pietra Ligure Controlli dei carabinieri a Pietra Ligure: arrestato un pusher Posted on 6 ...

Ambiente, Carabinieri denunciano coppia e sequestrano '3 ruote' anteprima24.it Carabinieri in Valsesia: nel 2021 diverse brillanti operazioni La Compagnia Carabinieri di Borgosesia, nel corso del 2021, con il personale del Norm e delle stazioni sul territorio, ha condotto diverse attività a favore della popolazione e di contrasto alla delin ...

Tornano i lupi in collina: a Camaiore un incontro per un rapporto consapevole Dopo i diversi episodi di avvistamento lupi il Comune di Camaiore ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è in programma per venerdì (14 gennaio) alla biblioteca di Orbicci ...

... bensì di contattare immediatamente la polizia locale o i. Il primo cittadino continua ...per combattere i ratti ci sono precise modalità che possono essere richieste all'Ufficioal ...... responsabile dell'ufficionel comune di Alassio che in passato si è occupato anche di ...] Cronaca Pietra Ligure Controlli deia Pietra Ligure: arrestato un pusher Posted on 6 ...La Compagnia Carabinieri di Borgosesia, nel corso del 2021, con il personale del Norm e delle stazioni sul territorio, ha condotto diverse attività a favore della popolazione e di contrasto alla delin ...Dopo i diversi episodi di avvistamento lupi il Comune di Camaiore ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è in programma per venerdì (14 gennaio) alla biblioteca di Orbicci ...