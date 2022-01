Vaccini, somministrazioni record in Bergamasca: in 10 giorni quasi 100.000 dosi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Numeri da record in Bergamasca per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino anti Covid19: in soli dieci giorni – dal 1° al 10 gennaio 2022 – sono state inoculate quasi 100.000 dosi (per la precisione 99.747) tra prima, seconda e terza dose. A rendere noti i dati è l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che riferisce di un risultato cui ha contribuito tutto il sistema del servizio sanitario territoriale coordinato da ATS: le tre ASST, gli ospedali privati, la cooperativa IML, i medici di medicina generale e l’ADI per le domiciliari, le farmacie, le RSA, le RSD e altri ancora. Questi i prossimi obiettivi per le somministrazioni di gennaio: Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Numeri dainper quanto riguarda ledi vaccino anti Covid19: in soli dieci– dal 1° al 10 gennaio 2022 – sono state inoculate100.000(per la precisione 99.747) tra prima, seconda e terza dose. A rendere noti i dati è l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che riferisce di un risultato cui ha contribuito tutto il sistema del servizio sanitario territoriale coordinato da ATS: le tre ASST, gli ospedali privati, la cooperativa IML, i medici di medicina generale e l’ADI per le domiciliari, le farmacie, le RSA, le RSD e altri ancora. Questi i prossimi obiettivi per ledi gennaio:

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: ieri record, sfiorate 700mila somministrazioni. #Covid_19 - jonasvibess : RT @repubblica: Vaccini: obbligo per over 50 e Super Green Pass: è record di dosi, sfiorate 700mila somministrazioni [di Alessandra Ziniti]… - patrick65011992 : RT @repubblica: Vaccini: obbligo per over 50 e Super Green Pass: è record di dosi, sfiorate 700mila somministrazioni [di Alessandra Ziniti]… - repubblica : Vaccini: obbligo per over 50 e Super Green Pass: è record di dosi, sfiorate 700mila somministrazioni [di Alessandra… - Je_Scotti : RT @sicilia_da: ??Dr. Stefano MONTANARI???? 'Dopo tre somministrazioni i contagi aumentano, i vaccini sono inefficaci. Dicono che sono sicuri… -