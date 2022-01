Triplicati i migranti nel Canale della Manica

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel 2021 oltre 28’000 persone hanno cercato di raggiungere il Regno Unito: si tratta di un numero record – Non sono mancate le tragedie L'articolo proviene da City Roma News.

Parigi, 10 gen 11:26 - Nel 2021 il numero disoccorsi dalla Francia nel canale della Manica, al largo di Calais, è triplicato. Lo riferisce l'emittente...... in alcuni paesi i positivi si sono. I paesi più popolosi della provincia, anche questa ... Passano da 139 a 250 ipositivi domiciliati temporaneamente sul territorio leccese. I ...Nel 2021 oltre 28'000 persone hanno cercato di raggiungere il Regno Unito: si tratta di un numero record - Non sono mancate le tragedie ...Il 2021 è stato l’anno dei migranti ed il 2022 lo sarà ancor di più. Per rendersene conto basta guardare la mappa che vi allego e che descrive la diaspora dei migranti latinoamericani: deve fare rifle ...