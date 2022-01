Tesla - Un giovane hacker buca 20 elettriche di Musk

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha 19 anni, si chiama David Colombo, è il fondatore in Germania di una startup di cybersecurity che porta il suo nome, dichiara di voler cambiare il mondo e afferma di aver "to" i sistemi di oltre ventiin dieci Paesi diversi. Secondo le sue affermazioni, non è in grado di prenderne completamente il comando intervenendo su volante e acceleratore, ma di accenderle e di attivare diverse funzioni da remoto. Azioni a distanza. L'aggio, annunciato su Twitter, avverrebbe attraverso un baco del software che consentirebbe a Colombo di compiere azioni a distanza come sbloccare le portiere e i finestrini, avviare la vettura senza averne le chiavi, disabilitare i sistemi di sicurezza e, se il guidatore è a bordo dell'auto, accendere l'impianto stereo e usare i lampeggianti: tutti interventi che possono creare situazioni ...