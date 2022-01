Supercoppa Inter - Juventus 2 - 1 | le pagelle | Skriniar muro di gomma | Sanchez fa il colpo Dybala è molle come un budino

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'vince la sua sestaItaliana battendo la Juve per 2 - 1 dopo i tempi supplementari. Decide all'ultimo secondo dei supplementari. Nel primo tempo Juve in vantaggio con ...

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - ManuelCoter : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - martinus_edward : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa -

L'vince la sua sestaItaliana battendo la Juve per 2 - 1 dopo i tempi supplementari. Decide all'ultimo secondo dei supplementari Sanchez. Nel primo tempo Juve in vantaggio con McKennie ...Un gol di Sanchez all'ultima azione prima dei calci di rigore, favorito da una follia di Alex Sandro nell'area della Juventus, consegna laItaliana all', che batte così 2 - 1 in rimonta i bianconeri. In una serata glaciale a San Siro si sono contrapposte due filosofie: da un lato la voglia di manovra e possesso interista, ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Inter ha vinto la Supercoppa italiana, battendo ai supplementari per 2-1 la Juventus nella sfida disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel ...L'Inter ha vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus (2-1). Decisivo, negli ultimi istanti del match, è stato Alexis Sanchez, che con una zampata ha deciso il match mandand ...