Sfida tra Inter e Juventus per la finale di Supercoppa: 1-1 La diretta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Tutto pronto per la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, che si sfideranno a San Siro a partire dalle 21.00. I nerazzurri ritrovano Calhanoglu a centrocampo, dopo la squalifica scontata nell'ultima giornata di campionato, e Dzeko in attacco, recuperato al 100% dopo il Covid. La squadra di Inzaghi è in un ottimo momento di forma, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, gli uomini di Allegri invece arrivano dalla clamorosa vittoria in rimonta all'Olimpico contro la Roma. Tra i bianconeri giocherà Perin in porta, con Alex Sandro e Chiellini che tornano titolari in difesa. Davanti ci saranno Kulusevski e Bernardeschi ai lati di Morata, con Dybala che parte dalla panchina. Queste tutte le scelte dei due allenatori: Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Tutto pronto per laditra, che si sfideranno a San Siro a partire dalle 21.00. I nerazzurri ritrovano Calhanoglu a centrocampo, dopo la squalifica scontata nell'ultima giornata di campionato, e Dzeko in attacco, recuperato al 100% dopo il Covid. La squadra di Inzaghi è in un ottimo momento di forma, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, gli uomini di Allegri invece arrivano dalla clamorosa vittoria in rimonta all'Olimpico contro la Roma. Tra i bianconeri giocherà Perin in porta, con Alex Sandro e Chiellini che tornano titolari in difesa. Davanti ci saranno Kulusevski e Bernardeschi ai lati di Morata, con Dybala che parte dalla panchina. Queste tutte le scelte dei due allenatori:: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, ...

