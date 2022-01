Scuola, le Regioni vogliono decidere sulla dad. Ffp2, scoppia la polemica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per le Regioni occorre rivedere i criteri sulla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole. Lo chiederanno al Governo con l’intenzione di non limitare esclusivamente alle zone rosse la possibilità per i governatori di emanare ordinanze sulla sospensione delle lezioni in presenza. Il documento, nato da una proposta della regione Campania, sarebbe già pronto e avrebbe anche ottenuto l’appoggio di gran parte dei governatori. Questo non significa che gli attori della Scuola non siano impegnati per il ritorno in presenza. A chiarirlo è intervenuto il il presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli. “Le polemiche che attribuirebbero ai dirigenti scolastici la volontà di non riaprire le scuole sono infondate. L’Anp ha sempre operato per la Scuola in presenza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per leoccorre rivedere i criterisospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole. Lo chiederanno al Governo con l’intenzione di non limitare esclusivamente alle zone rosse la possibilità per i governatori di emanare ordinanzesospensione delle lezioni in presenza. Il documento, nato da una proposta della regione Campania, sarebbe già pronto e avrebbe anche ottenuto l’appoggio di gran parte dei governatori. Questo non significa che gli attori dellanon siano impegnati per il ritorno in presenza. A chiarirlo è intervenuto il il presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli. “Le polemiche che attribuirebbero ai dirigenti scolastici la volontà di non riaprire le scuole sono infondate. L’Anp ha sempre operato per lain presenza ...

