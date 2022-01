Roma | scooter travolge un pedone | morto 61enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora sangue sulle strade di, dove un altroè stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada. E’ successo ieri a Largo Luigi Guanella all’altezza dell’incrocio con via Aurelia Antica, intorno alle 9:30. L’uomo, unitaliano, stava attraversando la strada: da una prima ricostruzione sembrerebbe che stesse passando sulle strisce pedonali. UnoPiaggio Beverly, condotto da un uomo italiano di 30 anni lo ha travolto, ferendolo gravemente. Immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, l’uomo è poi deceduto nel pomeriggio a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde. Gli agenti stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta ...