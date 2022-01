Ricoveri record e caos comunicativo: Biden in crisi di credibilità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) i sono numeri che crescono con costanza, quelli della pandemia, e c’è un dato che invece scende con insistenza, il consenso di Joe Biden. Gli Stati Uniti registrano un nuovo picco di ospedalizzazioni, toccando nuovi record, mentre il presidente vede i sondaggi sempre meno confortanti. Non è certo un unicum a livello mondiale, ma da più parti nell’opinione pubblica americana giungono critiche per il caos nella gestione della pandemia, acuendo una crisi di credibilità che investe l’intera amministrazione, dalla Casa Bianca alle autorità sanitarie, come Cdc e Fda. A sottolinearlo sono non solo le forze politiche dell’opposizione, ma anche esperti ed ex responsabili delle politiche sanitarie, inclusi alcuni membri del team di transizione di Biden. Alcuni rimarcano la grande confusione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) i sono numeri che crescono con costanza, quelli della pandemia, e c’è un dato che invece scende con insistenza, il consenso di Joe. Gli Stati Uniti registrano un nuovo picco di ospedalizzazioni, toccando nuovi, mentre il presidente vede i sondaggi sempre meno confortanti. Non è certo un unicum a livello mondiale, ma da più parti nell’opinione pubblica americana giungono critiche per ilnella gestione della pandemia, acuendo unadiche investe l’intera amministrazione, dalla Casa Bianca alle autorità sanitarie, come Cdc e Fda. A sottolinearlo sono non solo le forze politiche dell’opposizione, ma anche esperti ed ex responsabili delle politiche sanitarie, inclusi alcuni membri del team di transizione di. Alcuni rimarcano la grande confusione ...

