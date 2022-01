Petrolio: sale ancora, Wti a 81,4 dollari al barile (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il prezzo del Petrolio sale ancora dopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell, che ha tracciato un quadro positivo per l'economia. Il Wti americano, già in rialzo ieri sera, guadagna lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il prezzo deldopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell, che ha tracciato un quadro positivo per l'economia. Il Wti americano, già in rialzo ieri sera, guadagna lo ...

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: sale ancora, Wti a 81,4 dollari al barile: Il Brent si avvicina a 84 dollari - fisco24_info : Petrolio: sale ancora, Wti a 81,4 dollari al barile: Il Brent si avvicina a 84 dollari - guiodic : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Lo dico perché per quel che vedo non capisco cosa possa continuare a causare… - MilanoFinanza : Petrolio e oro in rialzo. Carige cade, sale Bper - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: avvio di settimana in rialzo, Wti a 79,05 dollari. Brent sale a 81,93 dollari al barile #ANSA -

Le Borse di oggi, 11 gennaio. Powell schiera la Fed contro l'inflazione: "Più aumenti dei tassi se necessario" ... alla chiusura degli scambi Ue, il Dow Jones gira in frazionale rialzo, lo S&P500 sale dello 0,4% e ... Tra le materie prime, avanza il przzzo del petrolio : il barile di greggio con consegna a febbraio ...

Parco eolico nell’Atlantico per l’idrogeno verde Il produttore energetico norvegese Aker annuncia un parco eolico galleggiante da 10 GW al largo delle isole scozzesi Shetland per produrre idrogeno verde, da trasportare su nave nei Paesi di consumo.

