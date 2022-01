Nocera Inferiore | 60enne muore schiacciato dal suo camion

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un’inchiesta che vede al lavoro il pm Roberto Lenza a tentare di fare luce su l’ennesima vittima sul lavoro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Pucci a. La vittima, un uomo di San Valentino Torio, P.M. di 60 anni, dipendente di un espurgo pozzi, per cause non note pare sia rimastodal suo stesso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di. In corso anche da parte della polizia municipale un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ennesima morte sul lavoro nel Salernitano. Nel pomeriggio, in via Cucci, a Nocera Inferiore, un operaio ha perso la vita, schiacciato dal suo stesso camion, mentre stava eseguendo dei lavori edili. L'uomo era originario di San Valentino Torio. Sul posto i vigili del fuoco e ...Ancora una morte bianca. Incidente sul lavoro nel pomeriggio in via Cucci a Nocera Inferiore. Un uomo di San Valentino Torio è rimasto schiacciato da un camion mentre erano in corso lavori edili per u ...