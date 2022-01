Mourinho non fa più sconti, con l’arrivo di Maitland-Niles e Oliveira alcuni titolari perderanno il posto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) José Mourinho prepara la rivoluzione della Roma, scrive il Corriere dello Sport. Con i nuovi arrivi sul mercato, alcuni titolari potrebbero perdere il posto. “Mourinho prepara una mezza rivoluzione, con i nuovi arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira qualche titolare potrebbe perdere il posto. Dopo le ultime delusioni non farà più sconti, al termine della partita contro la Juventus è stato durissimo, come mai lo era stato prima. Per la prossima stagione ripartirà da zero, non ha completa fiducia in questi giocatori”. Negli ultimi 43 anni la Roma non era mai andata così male. A rischiare sarà soprattutto Ibanez. “Se tornerà a giocare stabilmente a quattro, con due centrali, sarà soprattutto il brasiliano a rischiare. Neppure Kumbulla lo convince e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Joséprepara la rivoluzione della Roma, scrive il Corriere dello Sport. Con i nuovi arrivi sul mercato,potrebbero perdere il posto. “prepara una mezza rivoluzione, con i nuovi arrivi die Sergioqualche titolare potrebbe perdere il posto. Dopo le ultime delusioni non farà più, al termine della partita contro la Juventus è stato durissimo, come mai lo era stato prima. Per la prossima stagione ripartirà da zero, non ha completa fiducia in questi giocatori”. Negli ultimi 43 anni la Roma non era mai andata così male. A rischiare sarà soprattutto Ibanez. “Se tornerà a giocare stabilmente a quattro, con due centrali, sarà soprattutto il brasiliano a rischiare. Neppure Kumbulla lo convince e ...

