Maria De Filippi arriverà a Sanremo sugli sci? Arriva la smentita (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quelle grandi manovre intorno ai palinsesti Economy, pagina 130, di Monica Setta. Maria De Filippi torna a Sanremo 2022 e a portarla sul palco dell’Ariston sarà tecnicamente un manager cioè Vincenzo Novari, fondatore del gruppo 3 Italia e oggi al vertice di Milano Cortina 2026. Secondo quanto risulta a Economy, infatti, Novari avrebbe chiuso il pacchetto con la De Filippi, Elodie e Frida Bollani a costo praticamente zero per la Rai. Laddove trionfano le esigenze sportive e patriottiche, verrebbe da dire, anche il servizio pubblico se ne avvantaggia. E di Sanremo si chiacchierava anche nei corridoi di viale Mazzini nei giorni immediatamente precedenti il Capodanno, quando è nata l’ipotesi di affidare una striscia a Elisa Isoardi. Orfana della Prova del cuoco da un paio di anni, la ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quelle grandi manovre intorno ai palinsesti Economy, pagina 130, di Monica Setta.Detorna a2022 e a portarla sul palco dell’Ariston sarà tecnicamente un manager cioè Vincenzo Novari, fondatore del gruppo 3 Italia e oggi al vertice di Milano Cortina 2026. Secondo quanto risulta a Economy, infatti, Novari avrebbe chiuso il pacchetto con la De, Elodie e Frida Bollani a costo praticamente zero per la Rai. Laddove trionfano le esigenze sportive e patriottiche, verrebbe da dire, anche il servizio pubblico se ne avvantaggia. E disi chiacchierava anche nei corridoi di viale Mazzini nei giorni immediatamente precedenti il Capodanno, quando è nata l’ipotesi di affidare una stria a Elisa Isoardi. Orfana della Prova del cuoco da un paio di anni, la ...

