L' Inter si aggiudica la Supercoppa contro la Juventus ai tempi supplementari | 2-1 

Leggi su agi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Tutto pronto per la finale ditra, che si sfideranno a San Siro a partire dalle 21.00. I nerazzurri ritrovano Calhanoglu a centrocampo, dopo la squalifica scontata nell'ultima giornata di campionato, e Dzeko in attacco, recuperato al 100% dopo il Covid. La squadra di Inzaghi è in un ottimo momento di forma, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, gli uomini di Allegri invece arrivano dalla clamorosa vittoria in rimonta all'Olimpicola Roma. Tra i bianconeri giocherà Perin in porta, con Alex Sandro e Chiellini che tornano titolari in difesa. Davanti ci saranno Kulusevski e Bernardeschi ai lati di Morata, con Dybala che parte dalla panchina. Queste tutte le scelte dei due allenatori:: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, ...