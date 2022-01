La difesa di Djokovic: «Non sapevo di essere positivo il 17 dicembre. La falsa dichiarazione? Un errore dello staff» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tennista Novak Djokovic respinge la “disinformazione” sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante il test positivo al Coronavirus del 16 dicembre scorso. E in una lunga dichiarazione pubblicata su Instagram si difende. Si parla degli scatti che lo hanno ritratto a Belgrado e in altre occasioni nei giorni tra il 16 e il 25 dicembre, come ha documentato Open. Djokovic premette di aver sempre cercato di assicurare la sicurezza di tutti. Poi sostiene che ha effettuato un test per il Coronavirus rivelatosi positivo dopo aver assistito a una partita di basket il 14 dicembre scorso in cui si è sviluppato un focolaio. Due giorni dopo, sostiene, ha effettuato un test rapido con risultato negativo e poi un test Pcr. E anche un antigenico prima di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tennista Novakrespinge la “disinformazione” sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante il testal Coronavirus del 16scorso. E in una lungapubblicata su Instagram si difende. Si parla degli scatti che lo hanno ritratto a Belgrado e in altre occasioni nei giorni tra il 16 e il 25, come ha documentato Open.premette di aver sempre cercato di assicurare la sicurezza di tutti. Poi sostiene che ha effettuato un test per il Coronavirus rivelatosidopo aver assistito a una partita di basket il 14scorso in cui si è sviluppato un focolaio. Due giorni dopo, sostiene, ha effettuato un test rapido con risultato negativo e poi un test Pcr. E anche un antigenico prima di ...

