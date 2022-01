Il Pd ha o no una una politica energetica? Due domande a Letta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al direttore - Come iscritto al Pd e componente della sua Assemblea, manifesto stupore e disappunto. Come si fa a dire: “Siamo contro il nucleare e il gas nella tassonomia”? E in un tweet. Ma quale politica energetica ha il Pd? Si è capito cos'è la tassonomia? E il problema gigantesco del futuro? Dovremo, caro segretario, caro Enrico Letta, trovare il modo per avere l'energia abbondante (una montagna gigantesca di miliardi di chilowattora) e a basso costo che, per due secoli, le fonti fossili hanno fornito. Con che cosa le sostituiremo? La crisi energetica di oggi dovrebbe aprire gli occhi a un grande partito: senza energia “abbondante”, e sempre “disponibile”, la ripresa ristagna, l'economia va rotoli, l'industria chiude e i cittadini vedono salire alle stelle le fatture della luce e del gas. Opporsi alla proposta ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al direttore - Come iscritto al Pd e componente della sua Assemblea, manifesto stupore e disappunto. Come si fa a dire: “Siamo contro il nucleare e il gas nella tassonomia”? E in un tweet. Ma qualeha il Pd? Si è capito cos'è la tassonomia? E il problema gigantesco del futuro? Dovremo, caro segretario, caro Enrico, trovare il modo per avere l'energia abbondante (una montagna gigantesca di miliardi di chilowattora) e a basso costo che, per due secoli, le fonti fossili hanno fornito. Con che cosa le sostituiremo? La crisidi oggi dovrebbe aprire gli occhi a un grande partito: senza energia “abbondante”, e sempre “disponibile”, la ripresa ristagna, l'economia va rotoli, l'industria chiude e i cittadini vedono salire alle stelle le fatture della luce e del gas. Opporsi alla proposta ...

