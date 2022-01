Il Green Pass fa crollare i consumi di bar e ristoranti: un milione in meno al giorno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono di 1 milione e 150mila euro le perdite giornalieri di bar e ristoranti a Torino e provincia dovute all’obbligo del Green Pass che limita le consumazioni nei locali a chi ne è sprovvisto. Sono i risultati dell’indagine di Epat/Ascom: “Le prospettive economiche dei pubblici esercizi, già non rosee per il primo scorcio del 2022 tra aumento dei prezzi delle materie prime e delle tariffe e le conseguenze dell’inflazione – spiega Alessandro Mautino, presidente dell’Epat Torino – scontano l’ulteriore riduzione d’incassi per coloro che non potranno più consumare, perché non vaccinati e forse per mancanza di turisti. Rimanere aperti è l’obiettivo fondamentale, lo sanno bene le discoteche costrette alla chiusura sino al 31 gennaio”.“Occorre evitare che la moria di attività peraltro inevitabile superi i limiti previsti, ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono di 1e 150mila euro le perdite giornalieri di bar ea Torino e provincia dovute all’obbligo delche limita le consumazioni nei locali a chi ne è sprovvisto. Sono i risultati dell’indagine di Epat/Ascom: “Le prospettive economiche dei pubblici esercizi, già non rosee per il primo scorcio del 2022 tra aumento dei prezzi delle materie prime e delle tariffe e le conseguenze dell’inflazione – spiega Alessandro Mautino, presidente dell’Epat Torino – scontano l’ulteriore riduzione d’incassi per coloro che non potranno più consumare, perché non vaccinati e forse per mancanza di turisti. Rimanere aperti è l’obiettivo fondamentale, lo sanno bene le discoteche costrette alla chiusura sino al 31 gennaio”.“Occorre evitare che la moria di attività peraltro inevitabile superi i limiti previsti, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - BallarioMichele : RT @MT_Meli_: Domanda per i cacciatori di “sorci no-vax”: se nel Regno Unito, con quasi dieci milioni di abitanti in più, hanno meno della… - SI_sinistra : RT @Open_gol: Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di David Sasso… -