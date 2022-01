(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Glie le azioni salienti di0-1, match della fase a gironi del gruppo F di. Un rigore di Konè decide una partita bloccata ma rocambolesca, con un rigore sbagliato da Khazri nella ripresa e con l’assurda decisione dell’arbitro di espellere prima El Bilal e poi di far finire la partita con 30” di anticipo la partita, rispetto al 90?. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Highlights e gol Tunisia-Mali 0-1: Coppa d’Africa 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Tunisia-Mali #Coppa - MarioIlliano3 : HIGHLIGHTS | Napoli - Torino 1-0 | Serie A - 8ª giornata - Fantacalcio : VIDEO - Cagliari-Bologna 2-1: gol e highlights - infoitsport : VIDEO – Cagliari-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - internewsit : VIDEO - Cagliari-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Un primo tempo in linea con la tendenza del torneo fin qui: solo sei isu azione in nove ......nel parziale. al termine Studio: Coppa Italia Frecciarossa LIVE - Diretta CANALE 5 Conduce: Monica Bertini In studio: Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Daniele Miceli, Mauro Bergonzi, ...VIDEO - Highlights e gol di Tunisia-Mali 0-1, match della fase a gironi di Coppa d'Africa 2021/2022: azioni salienti e reti del match ...Cagliari-Bologna 2-1: il tabellino. Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola (63' Pereiro), Lykogiannis (58' Dalbert); Joao Pedro, P ...