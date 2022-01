“Hai un compito…” GF Vip | Delia Duran avverte Alex Belli | è tutto scritto in una lettera

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello. La tensione sale e l’attrice ci mette il carico da 11 inviando unaadpubblicata da Novella 2000 in cui non usa mezzi termini. “La experience del GFVip ci ha messo alla prova. È una grande sfida, è vero, che ho sofferto tanto perché ero distante a te. Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare”. Poi ha aggiunto. “Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo – ha-. In quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato , ed è per questo motivo che ho tenuto duro: perché anche questa volta abbiamo combattuto tanto, ma meno in confronto a quello che abbiamo vissuto ...