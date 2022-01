(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è aperto ad Atene il processo ad undidiviolentato una ragazzina di 11 anni nel 2010. Si tratta di un momento importante per il movimentoininnescato ...

Advertising

iconanews : Grecia: MeToo, allenatore vela accusato di aver stuprato 11enne -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia MeToo

Agenzia ANSA

Si è aperto ad Atene il processo ad un allenatore di vela accusato di aver violentato una ragazzina di 11 anni nel 2010. Si tratta di un momento importante per il movimentoininnescato un anno fa dalla denuncia di abusi sessuali da parte della campionessa olimpica di vela Sofia Bekatorou. Lo riporta il Guardian. A dicembre del 2020 l'atleta, aveva ...Quando non c'era il. Mantidi, marianne, mamme, felliniane (dalle Notti di Cabiria alle ... Le soldatesse, del '65, di Valerio Zurlini; trama: durante l'occupazione italiana dellaun ...Si è aperto ad Atene il processo ad un allenatore di vela accusato di aver violentato una ragazzina di 11 anni nel 2010. (ANSA) ...Previsioni meteo per il 12/01/2022, Assago. Giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 0 e 6°C ...