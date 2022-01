Delia Duran scrive ad Alex Belli: “Ecco perché faccio l’experience del GF Vip” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Delia Duran ha scritto una lunga lettera ad Alex Belli ed ovviamente non gliel’ha lasciata sotto al cuscino prima di chiudersi in quarantena, ma l’ha fatta pubblicare a Novella 2000. Nella lettera la modella spiega al marito come mai ha deciso di fare l’experience del Grande Fratello Vip e quale missione ha lui mentre lei sarà nella Casa. “Alex, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto. Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come “le promesse di matrimonio”, perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra. Insomma, sei la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha scritto una lunga lettera aded ovviamente non gliel’ha lasciata sotto al cuscino prima di chiudersi in quarantena, ma l’ha fatta pubblicare a Novella 2000. Nella lettera la modella spiega al marito come mai ha deciso di faredel Grande Fratello Vip e quale missione ha lui mentre lei sarà nella Casa. “, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto. Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come “le promesse di matrimonio”,abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra. Insomma, sei la ...

