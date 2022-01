David Sassoli, l’ultimo saluto in Campidoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma omaggia David Sassoli. Sarà allestita domani, 13 gennaio, per tutta la giornata, la camera ardente in Campidoglio per permettere ai cittadini di dare l’ultimo saluto al giornalista e politico scomparso. Nato a Firenze, era arrivato giovanissimo a Roma, dove ha frequentato il liceo (al Virgilio) e l’Università La Sapienza (Scienze Politiche), prima di tuffarsi nella carriera giornalistica che lo ha portato, tra l’altro, a diventare uno dei volti di punta del tg1. Poi è arrivata la politica, che, prima degli impegni europei, lo vede nel 2013 partecipare anche alle primarie del centro sinistra per scegliere il candidato Sindaco di Roma, che poi sarà Ignazio Marino. Anche nell’ultima tornata elettorale, prima delle primarie, il nome di David Sassoli è ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma omaggia. Sarà allestita domani, 13 gennaio, per tutta la giornata, la camera ardente inper permettere ai cittadini di dareal giornalista e politico scomparso. Nato a Firenze, era arrivato giovanissimo a Roma, dove ha frequentato il liceo (al Virgilio) e l’Università La Sapienza (Scienze Politiche), prima di tuffarsi nella carriera giornalistica che lo ha portato, tra l’altro, a diventare uno dei volti di punta del tg1. Poi è arrivata la politica, che, prima degli impegni europei, lo vede nel 2013 partecipare anche alle primarie del centro sinistra per scegliere il candidato Sindaco di Roma, che poi sarà Ignazio Marino. Anche nell’ultima tornata elettorale, prima delle primarie, il nome diè ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - amangela75 : RT @M_gabanelli: Buon viaggio amico mio..domani dedico il Dataroom a una delle tue ultime battaglie. “I muri sono immorali” (David Sassoli) - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Il sorriso e la bandiera europea riassumono la vita, la passione e il suo impegno prima come giornalista, poi come uomo… -