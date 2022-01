Covid: Innocenti (Fir), 'approvazione protocollo in Stato-Regioni passo avanti in rapporti Asl e sport' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'approvazione protocollo in Stato-Regioni è un passo avanti per agevolare il rapporto tra le Asl e il mondo dello sport. Auspico che ci sia l'avallo anche del Cts". Queste le parole del presidente della Federugby, Marzio Innocenti all'Adnkronos dopo l'approvazione oggi della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le regole Covid per gli sport di squadra. "Ritengo che siano da valutare ulteriori misure, come ad esempio limitare i tamponi ai soli casi sintomatici, per garantire la continuità dei campionati minori e l'attività di base", ha aggiunto Innocenti che è anche Medico Chirurgo Specialista in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'inè unper agevolare il rapporto tra le Asl e il mondo dello. Auspico che ci sia l'avallo anche del Cts". Queste le parole del presidente della Federugby, Marzioall'Adnkronos dopo l'oggi della Conferenzadelcon le regoleper glidi squadra. "Ritengo che siano da valutare ulteriori misure, come ad esempio limitare i tamponi ai soli casi sintomatici, per garantire la continuità dei campionati minori e l'attività di base", ha aggiuntoche è anche Medico Chirurgo Specialista in ...

