Covid a Monreale, più di 350 gli attuali positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Monreale – Sono stati resi noti da pochissimo gli attuali positivi nella città normanna, che dovrebbero aggirarsi attorno ai 350 positivi. Fortunatamente, a pochi giorni dagli ennesimi Hub vaccinali presso il complesso monumentale dell'Abbazia di San Gaetano, più del'80% dei cittadini Monrealesi ha 2 vaccinazioni. Intanto vista l'enorme mole di gente che ha provato a prenotarsi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Monreale I programmi in tv oggi, 11 gennaio 2022: film e intrattenimento Con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di isolamento Covid, l'attore comico e ... Visiteremo il castello della Zisa detta La splendida, e poi lo splendido Duomo di Monreale, entrambi ...

Monreale, coppia no vax ricoverata, 'Ora siamo pentiti' Coppia di Monreale non vaccinata ricoverata in ospedale. Così Carlo e Maria raccontano il proprio pentimento ... Dopo essersi ritrovati positivi al Covid, la loro situazione si è aggravata. I due ...

Covid a Monreale, più di 350 gli attuali positivi MonrealeSi Covid19 e scuola, la paura dei presidi “Impossibile riaprire così” Cobid19 e scuola, i presidi contrari alla riapertura. "Al momento - dice Patrizia Roccamatisi - non ci sono condizioni di sicurezza".

Covid-19, non si fermano i contagi in Sicilia: sono 13.231 PALERMO, 11 gennaio – Non si ferma l'avanzata dei contagi da coronavirus nella nostra Isola: la situazione pandemica fa registrare altri 13.231 positivi alla malattia, riscontrati su 56.516 analisi pr ...

