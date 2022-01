“Così mi fai prendere un infarto”, Claudia Ruggeri il selfie in intimo fa perdere la testa: oltre ogni limite – FOTO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Claudia Ruggeri scuote il web con un selfie in intimo da far perdere la testa a chiunque. Il meglio in un unico scatto. La Miss del noto quiz di Canale 5, Avanti Un Altro propone un selfie ad altissima temperatura. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti si materializza di fronte l’espressione attonita dietro L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022)scuote il web con uninda farlaa chiunque. Il meglio in un unico scatto. La Miss del noto quiz di Canale 5, Avanti Un Altro propone unad altissima temperatura. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti si materializza di fronte l’espressione attonita dietro L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

avocadotooast : REGIA STAVA ANDANDO COSÌ BENE MA CHE CAZZO FAI #jeru - BiundoRachele : Barù:io vengo richiamato per cose così io non ho mai fatto battute su malattie,e torna al tuo paese Sempre Maniglia… - edededdiy : Non posso scorrere le storie tranquillamente, che mi appare Desire Cordero e mi fai venire i colpi Smettila di esse… - _bluecookies : @captainxbrien Io ti direi di lasciare questo un altro paio di giorni e poi passare ad Andrew così fai un po' e un po' - Giusy12053168 : RT @Etnematarepsid: Ma poi uel a te ti sposo, detto in maniera così dolce, gentile e semplice.. Mamma se non gli fai il caffelatte quanto t… -

Ultime Notizie dalla rete : Così fai Per sgrassare il forno a microonde basta 1 ingrediente e questo trucchetto che quasi nessuno usa mai ... pulire e profumare i fornelli basta un rimedio naturale fai da te utilizzando anche l'aceto. ... A questo punto mettiamola in microonde per cinque minuti esatti, impostandolo quasi al massimo, così che ...

Stati Uniti, Pompeo perde 41 kg in sei mesi, ma la sua dieta fai - da - te fa discutere WASHINGTON - "Ho letto molto sull'argomento, avevo le mie teorie sul mangiare di meno e fare più moto, ed è quello che ho fatto". Così l'ex segretario di Stato, Mike Pompeo , spiega come è riuscito a perdere 41 chili negli ultimi sei mesi senza nessun aiuto di nutrizionisti e personal trainer, ma solo cambiando drasticamente le ...

Salute: la nutrizionista, 'dieta detox contro sindrome post-abbuffate' latinaoggi.eu ... pulire e profumare i fornelli basta un rimedio naturaleda te utilizzando anche l'aceto. ... A questo punto mettiamola in microonde per cinque minuti esatti, impostandolo quasi al massimo,che ...WASHINGTON - "Ho letto molto sull'argomento, avevo le mie teorie sul mangiare di meno e fare più moto, ed è quello che ho fatto".l'ex segretario di Stato, Mike Pompeo , spiega come è riuscito a perdere 41 chili negli ultimi sei mesi senza nessun aiuto di nutrizionisti e personal trainer, ma solo cambiando drasticamente le ...