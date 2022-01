Coronavirus, i dati – Oltre 196mila contagi in 24 ore: tasso di positività stabile al 16,5%. Record di vittime della quarta ondata: sono 313 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calano i contagi, ma il numero di vittime registrato dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute è il più alto dell’ultima ondata di Coronavirus in Italia. sono infatti 196.224 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 220.532 di ieri. Numeri che, però, non provocano un abbassamento del tasso di positività, dato il minor numero di tamponi effettuati: sono 1.190.567 i test molecolari e antigenici delle ultime 24 ore, contro i 1.375.514 di ieri. Il tasso di positività rimane così stabile al 16,5%, rispetto al 16% di ieri. Ma è il numero delle vittime che fa registrare un nuovo picco: 313 in un solo giorno, contro le 294 di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calano i, ma il numero diregistrato dall’ultimo bollettino diffuso dal ministeroSalute è il più alto dell’ultimadiin Italia.infatti 196.224 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 220.532 di ieri. Numeri che, però, non provocano un abbassamento deldi, dato il minor numero di tamponi effettuati:1.190.567 i test molecolari e antigenici delle ultime 24 ore, contro i 1.375.514 di ieri. Ildirimane cosìal 16,5%, rispetto al 16% di ieri. Ma è il numero delleche fa registrare un nuovo picco: 313 in un solo giorno, contro le 294 di ...

