Caso Epstein, il principe Andrea a processo negli Usa per abusi sessuali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen — Il principe Andrea, duca di York, coinvolto nello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, andrà a processo negli Stati Uniti. Un giudice statunitense ha respinto la richiesta di archiviazione della causa civile per abusi sessuali intentata dall’accusatrice del duca di York, Virginia Giuffre. Il principe Andrea dovrà andare a processo negli Usa La donna aveva puntato più volte il dito verso Jeffrey Epstein, il defunto miliardario molestatore sessuale morto in carcere in circostanze poco chiare, e la fidanzata di lui, Ghislaine Maxwell, recentemente condannata per traffico sessuale, accusandoli di averla costretta ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen — Il, duca di York, coinvolto nello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo Jeffrey, andrà aStati Uniti. Un giudice statunitense ha respinto la richiesta di archiviazione della causa civile perintentata dall’accusatrice del duca di York, Virginia Giuffre. Ildovrà andare aUsa La donna aveva puntato più volte il dito verso Jeffrey, il defunto miliardario molestatore sessuale morto in carcere in circostanze poco chiare, e la fidanzata di lui, Ghislaine Maxwell, recentemente condannata per traffico sessuale, accusandoli di averla costretta ad ...

