Bersani | Rientrare nel Pd? Serve partitone di tutta la sinistra o qualcosa come Ulivo

"Un nuovo partitone come nuovo Pd andrebbe benissimo. E se non ci si riesce Serve qualcosa di nuovo, come fu con l'Ulivo. Meno di un partito, ma più di un'alleanza. La risposta però tocca a loro. Al Pd". A dirlo è Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera. "Non ci interessa l'Unione, che è andata come è andata. Il campo progressista è un'alleanza solida tra i Cinque Stelle e una sinistra plurale riaggregata. Andando oltre quello che c'è. Guardando all'interno della società. Il nostro potenziale è maggiore di quello che esprimiamo. Mettiamo insieme un manifesto di pochi punti, che parta dal lavoro", dice Bersani. L'intervistatore gli dice poi: "Lei insiste molto sull'asse con i ...

