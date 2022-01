Basket, Europe Cup 2021/2022: Reggio Emilia-Anversa 86-72, cronaca e tabellino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue a punteggio pieno il percorso della UnaHotels Reggio Emilia nel girone J della Fiba Europe Cup 2021/2022. Nella terza giornata infatti gli uomini di coach Caja hanno superato i belgi di Anversa con il punteggio di 86-72, archiviando la terza vittoria in altrettante uscite nel secondo round. Protagonista assoluto Osvaldas Olisevicius, autore di 17 punti e con il 57% dall’arco dei tre punti: bene anche Strautins e Hopkins con 12 punti, mentre tra gli ospiti, sempre fermi a zero punti, brillano i 19 messi a referto da Tiby. La cronaca – L’avvio di partita è piuttosto traumatico per Reggio Emilia, che dopo cinque minuti si trova sotto 10-2. I padroni di casa però reagiscono subito con le triple di Olisevicius e Thompson, che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue a punteggio pieno il percorso della UnaHotelsnel girone J della FibaCup. Nella terza giornata infatti gli uomini di coach Caja hanno superato i belgi dicon il punteggio di 86-72, archiviando la terza vittoria in altrettante uscite nel secondo round. Protagonista assoluto Osvaldas Olisevicius, autore di 17 punti e con il 57% dall’arco dei tre punti: bene anche Strautins e Hopkins con 12 punti, mentre tra gli ospiti, sempre fermi a zero punti, brillano i 19 messi a referto da Tiby. La– L’avvio di partita è piuttosto traumatico per, che dopo cinque minuti si trova sotto 10-2. I padroni di casa però reagiscono subito con le triple di Olisevicius e Thompson, che ...

