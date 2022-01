Amici 21, terribile infortunio per uno degli allievi più amati: si ritira subito? – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È stato accertato l’ennesimo infortunio di inizio 2022 fra i ballerini di Amici. Ecco di chi si tratta questa volta e quale è stata la sua reazione alla notizia. In questi primi giorni di gennaio, si sta verificando una pioggia di infortuni all’interno del talent-show di Maria De Filippi. Durante la prima puntata del 2022 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È stato accertato l’ennesimodi inizio 2022 fra i ballerini di. Ecco di chi si tratta questa volta e quale è stata la sua reazione alla notizia. In questi primi giorni di gennaio, si sta verificando una pioggia di infortuni all’interno del talent-show di Maria De Filippi. Durante la prima puntata del 2022 L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Moni87813164 : @rekotc @fremo03893514 Tutti noi abbiamo familiari e amici che si sono fidati della scienza...ahimé rifiutare la re… - AlexanderLandSp : RT @rschrae16: È terribile la fine dei quattro ragazzi nel fiume Trebbia. Non oso pensare alle famiglie ed agli amici. Che il Cielo li ai… - PivaEdoardo : RT @rschrae16: È terribile la fine dei quattro ragazzi nel fiume Trebbia. Non oso pensare alle famiglie ed agli amici. Che il Cielo li ai… - rschrae16 : È terribile la fine dei quattro ragazzi nel fiume Trebbia. Non oso pensare alle famiglie ed agli amici. Che il Cielo li aiuti ?? - Lusuard82 : @stefypata POI PERÒ SIAMO ANCORA AMICI VERO??? (è terribile!) -