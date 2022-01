Amici 21, arriva una pessima notizia per il ballerino Mattia Zenzola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) IL ballerino Mattia Zenzola RISCHIO LA SUA PERMANENZA NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda il 12 Gennaio su Canale 5, Maria De Filippi comunica una brutta notizia al ballerino Mattia Zenzola, allievo di latino americano di Raimondo Todaro. LEGGI ANCHE Amici 21, Alex e Cosmary: la nuova coppia ha la sua prima lite Mattia Zenzola, durante le prove di ballo, aveva accusato un dolore al piede durante delle prove di ballo e dopo essersi sottoposto ad una visita medica, Maria De Filippi in collegamento in casetta, gli comunica l’esito. Mattia Zenzola ha una microlesione e nei prossimi giorni c’è da capire se potrà restare ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ILRISCHIO LA SUA PERMANENZA NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Nella puntata del daytime di21 andata in onda il 12 Gennaio su Canale 5, Maria De Filippi comunica una bruttaal, allievo di latino americano di Raimondo Todaro. LEGGI ANCHE21, Alex e Cosmary: la nuova coppia ha la sua prima lite, durante le prove di ballo, aveva accusato un dolore al piede durante delle prove di ballo e dopo essersi sottoposto ad una visita medica, Maria De Filippi in collegamento in casetta, gli comunica l’esito.ha una microlesione e nei prossimi giorni c’è da capire se potrà restare ...

