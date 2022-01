Alfonso Signorini choc, il retroscena da brividi: “Non gli resta molto da vivere”. Fan sconvolti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno scatenato il gossip ma soprattutto fatto emergere una dolorosissima ed inaspettata verità. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con il conduttore Alfonso Signorini costretto a fare il suo ingresso in casa per una ramanzina ai suoi concorrenti. La serata si è però tinta anche di giallo a causa di una enigmatica dichiarazioni proprio del padrone di casa del noto reality. Signorini ha infatti pronunciato una frase molto ambigua: “Per quel poco che mi resta da vivere“. Parole che sono inizialmente passate inosservate ma che hanno poi scatenato la reazione dei telespettatori. In molti si sono chiesti quale potesse essere il motivo dietro questa durissima ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alcune dichiarazioni dihanno scatenato il gossip ma soprattutto fatto emergere una dolorosissima ed inaspettata verità. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con il conduttorecostretto a fare il suo ingresso in casa per una ramanzina ai suoi concorrenti. La serata si è però tinta anche di giallo a causa di una enigmatica dichiarazioni proprio del padrone di casa del noto reality.ha infatti pronunciato una fraseambigua: “Per quel poco che mida“. Parole che sono inizialmente passate inosservate ma che hanno poi scatenato la reazione dei telespettatori. In molti si sono chiesti quale potesse essere il motivo dietro questa durissima ...

