Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, Pinuccia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show Uomini e Donne, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest’anno un cavaliere in particolare, il 91enne Alessandro, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace Pinuccia. Ma conosciamolo meglio! Alessandro di Uomini e Donne Trono Over: chi è, quanti anni ha e che lavoro faceva Alessandro è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest’anno un cavaliere in particolare, il 91enne, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace. Ma conosciamolo meglio!diTrono Over: chi è, quanti anni ha e cheè un nuovo cavaliere del parterre maschile di, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte ...

