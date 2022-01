Uomini e Donne, Ida Platano torna con l’ex? La foto su Instagram (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, Ida Platano ha pubblicato una foto che ha lasciato senza parole i suoi fan. Mostrandosi con un mazzo di fiori in mano, nello scatto la dama del trono over Uomini e Donne appare raggiante. “Ricordi” ha scritto a completamento della foto. Il mazzo di fiori sembra un po’ a tutti quello le fu regalato qualche mese fa da Diego Tavani, il cavaliere romano conosciuto e frequentato proprio nel programma di Maria De Filippi. Che ci sia stato un ritorno di fiamma per questa coppia che prima di scoppiare all’improvviso sembrava una delle più amate dal pubblico di Uomini e Donne? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Gianni Sperti è gay? La ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche ora fa, sul suo profilo, Idaha pubblicato unache ha lasciato senza parole i suoi fan. Mostrandosi con un mazzo di fiori in mano, nello scatto la dama del trono overappare raggiante. “Ricordi” ha scritto a completamento della. Il mazzo di fiori sembra un po’ a tutti quello le fu regalato qualche mese fa da Diego Tavani, il cavaliere romano conosciuto e frequentato proprio nel programma di Maria De Filippi. Che ci sia stato un ritorno di fiamma per questa coppia che prima di scoppiare all’improvviso sembrava una delle più amate dal pubblico di? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Gianni Sperti è gay? La ...

