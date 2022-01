Traffico Roma del 11-01-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno sul tratto Urbano della A24-teramo code ormai sul finire tra Portonaccio è la tangenziale est e che si sta in coda sulla tangenziale da via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico diversi incidenti A1 su via Marcianise all’altezza di via Partenope un altro incidente su via di Salone all’altezza di via Roccasecca ancora uno in pratis via delle Milizie all’altezza di Fornovo in via Casilina vicino via Vermicino dalle 10 alle 14 sono possibili disagi per una manifestazione in piazza Santi Apostoli e ricordiamo per l’aumento dei contagi scatta l’obbligo del Qatar ha portato per utilizzare i mezzi pubblici tutti passeggiate partire dai 12 anni possono salire solo se muniti di Green pass per vaccino o te le guarigioni da covid-19 in due strade devono essere di tipo ffp2 per i dettagli di questa di ...