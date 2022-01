“Sono tornata”. Gegia, dal successo negli anni ’80 all’oblio: come è diventata e cosa fa a 62 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è una comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà. Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni 80, nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni, dove interpretava il personaggio della provinanda ingenua, famosa per il tormentone ”Sei una bomba”, che poi diventò una canzone. Diventa famosa grazie al ruolo dell’anti soubrette, goffa, simpatica e impacciata, lontana dallo stereotipo sexy dell’epoca. Recita in Bomber di Michele Lupo, Acapulco prima spiaggia a sinistra e Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio, di Sergio Martino e nella serie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022), pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è una comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana famosaOttanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà. Ha iniziato la sua carriera artistica80, nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di GiBoncompagni, dove interpretava il personaggio della provinanda ingenua, famosa per il tormentone ”Sei una bomba”, che poi diventò una canzone. Diventa famosa grazie al ruolo dell’anti soubrette, goffa, simpatica e impacciata, lontana dallo stereotipo sexy dell’epoca. Recita in Bomber di Michele Lupo, Acapulco prima spiaggia a sinistra e Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio, di Sergio Martino e nella serie ...

