Se l’accoppiata Draghi-Mattarella è insostituibile | perché non invertire le parti?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) La quadriglia era un ballo molto in voga, tanti anni fa. Ogni tanto, il Mastro urlava: “changer de dame”. Era l’ordine ai cavalieri di scambiare la propria compagna, facendo un passo in avanti. Invero, scambiare il cavaliere, facendo un passo indietro, sarebbe una soluzione coerente da parte della politica italiana che, con un atteggiamento da bari caravaggeschi, sta affrontando l’elezione presidenziale in un clima di guerriglia verbale. Con apprezzabile sensibilità democratica, non comune in questi tempi, il presidenteha declinato la propria disponibilità a un secondo mandato. Condotta istituzionale e prestigio della presidenza sono stati apprezzati da tutti, in Italia e in Europa. E la popolarità di questa presidenza è seconda solo a quella che conquistò Sandro Pertini da Stella San Giovanni, ungiano come presidente. Secondo la ...