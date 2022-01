San Raffaele | arriva robot che potenzia braccio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Si chiama Alex. È il nuovoto in casa Sanad ampliare la dotazioneica della palestra tecnologica dell’IRCCS romano. Si tratta di un esoscheletro bilaterale per l’arto superiore, un dispositivo che avvolge entrambe le braccia del paziente colpito da ictus, guidandolo in movimenti che riproducono, grazie a un sistema di realtà virtuale, situazioni della vita quotidiana. “Siamo uno dei pochi centri italiani altamente specializzati in neuroriabilitazione ad avvalerci di ALEx RS Wearableics”, spiega Marco Franceschini, Coordinatore delle attività di Ricerca Clinica in Riabilitazione Neuromotoria dell’Istituto di Ricerca San. “Ilè composto da due esoscheletri a bracci simmetrici indipendenti, uno per il ...

insalutenews

Roma, 11 gennaio 2022 – Si chiama Alex. È il nuovo robot arrivato in casa San Raffaele ad ampliare la dotazione robotica della palestra tecnologica dell'IRCCS romano. Si tratta di un esoscheletro bila ...