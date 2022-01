Rocchetti Acli | “Grandissimo onore ospitare Sassoli a Molte fedi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022) Leprovinciali di Bergamo ricordano David, scomparso nella notte tra lunedì e martedì a 65 anni (leggi): “L’esperienza del Covid ci ha detto dove la democrazia europea è pronta ed efficiente e dove non lo è. Per esempio non lo è in alcuni meccanismi. Perché se le scelte devono avvenire all’unanimità e prevedendo il diritto di veto ci sarà sempre la possibilità di rinviare le soluzioni e non di affrontarle. Su questo si gioca molto il rapporto con l’opinione pubblica. Questo è quello per cui stiamo lavorando: una democrazia europea che sia in grado di prendere decisioni e di non rinviare i problemi. Abbiamo visto troppe volte l’Europa rinviare i problemi. Serve una riflessione sul meccanismo democratico europeo”. Così affermava il presidente del Parlamento Europeo il 9 settembre di quest’anno in dialogo con Nando Pagnoncelli nei primi ...