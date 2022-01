Roberta non sceglie Luca: "Ti porterò sempre nel mio cuore" (Di martedì 11 gennaio 2022) Colpo di scena a 'Uomini e Donne' , dove la maggior parte dei presenti in studio era convinta che la scelta di Roberta Giusti sarebbe ricaduta su Luca. L'unica ad aver azzeccato il pronostico è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) Colpo di scena a 'Uomini e Donne' , dove la maggior parte dei presenti in studio era convinta che la scelta diGiusti sarebbe ricaduta su. L'unica ad aver azzeccato il pronostico è stata ...

Advertising

uominiedonne : “Ti auguro di trovare qualcuno che ti ami all’infinito” Luca non è la scelta di Roberta… #UominieDonne - maiohosonno1 : RT @smiletiziano1: ROBERTA HA SCELTO SAMUELE RAGAZZI NON È UN'ESERCITAZIONE, IL CIELO È AZZURRO SOPRA GLI ELIOS #uominiedonne https://t.c… - roberta_ni : @jobwithinternet @AlexGiudetti Non avevo dubbi. Ci si nasce predisposti, purtroppo: - maiohosonno1 : RT @isabenanti: AHAHAHAHAHAHAHA voglio la gif di Luca che non ha capito le parole di Roberta mentre gli dà il palo rotolo ahahhahahahahaha… - maiohosonno1 : RT @isabenanti: Gianni tu non hai capito chi sceglierà Roberta perché tendenzialmente non capisci mai niente #uominiedonne -