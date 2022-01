Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 gennaio 2022)di successo deldi unsu un uomo. Si tratta di David Bennett Sr, 57 anni, residente in Maryland.L’operazione, scrive il New York Times, è durata otto ore ed è stata eseguita a Baltimora. Il nuovo organo “crea il battito, crea la pressione, è il suo”, ha detto il dr. Bartley Griffith, direttore del programma di trapianti del centro medico, autore dell’intervento. “Funziona e sembra normale ma non sappiamo cosa succederà domani, non è mai stato fatto prima”, ha aggiunto. L’uomo in questione aveva una malattia cardiaca che lo metteva in pericolo di vita. La potenziale svolta potrebbe portare un giorno alla fornitura di organi animali da trapiantare nei pazienti. Lo scorso anno circa 41.354 americani hanno ...