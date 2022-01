Positivi Agnelli e Ramsey, Danilo pronto al rientro (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid e non sarà presente a San Siro domani sera per assistere alla finale di Supercoppa italiana fra l'Inter e i bianconeri, che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente della Juventus Andreaè risultato positivo al Covid e non sarà presente a San Siro domani sera per assistere alla finale di Supercoppa italiana fra l'Inter e i bianconeri, che ...

Advertising

scaribel : @mike_fusco @romeoagresti Ramsey Agnelli entrambi positivi, Agnelli prima. Gli avrá sputato in faccia !! - spaziocalcio : #Juventus, positivi al #COVID19 Aaron #Ramsey (niente #Supercoppa con l'#Inter) e il presidente Andrea #Agnelli - luigibi09407390 : @Gianpaolo_5 Ma che la società non muove un dito quando ci sono casi come Kean e caso positivi Napoli per non parla… - MKISKOV : RT @Juventina962: Mario Draghi è inutile che chiudi gli stadi se poi le società mandano direttamente i POSITIVI o quelli in QUARANTENA IN C… - Angelo70Testa : RT @Juventina962: Mario Draghi è inutile che chiudi gli stadi se poi le società mandano direttamente i POSITIVI o quelli in QUARANTENA IN C… -